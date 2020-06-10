في الرجمة..”المشير” حفتر يستقبل السفير الألماني “أوليفر اوفتشا”

أخبار ليبيا24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن القائد العام المشير خليفة حفتر استقبل اليوم الأربعاء في مكتبه بمقر القيادة العامة الرجمة ، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام عبر خلال اللقاء عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا.

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المشير حفتر أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن أوفتشا أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام،

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