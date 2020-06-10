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المشير حفتر يستقبل السفير الألماني لدى ليبيا في مقر القيادة العامة بالرجمة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الأرعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء الحديث حول «إعلان القاهرة» التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

وعبر القائد العام، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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