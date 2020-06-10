المشير حفتر يلتقي السفير الألماني في مقره بالرجمة

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ظهر الأربعاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفير اوفتشا في مقر القيادة بالرجمة.

وتناول اللقاء بشكل مفصل إعلان القاهرة الذي تلاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقاضي بإيقاف العمليات القتالية وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشات المسلحة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن السفير الألماني أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها بأوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر

من جهته عبر المشير حفتر عن شكره لجهود الدولة الألمانية المستمرة في دعم السلام في ليبيا مؤكدا استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

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