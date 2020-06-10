ليبيا الان

المشير حفتر يلتقي السفير الألماني في مقره بالرجمة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ظهر الأربعاء السفير الألماني لدى ليبيا أوليفير اوفتشا في مقر القيادة بالرجمة.

وتناول اللقاء بشكل مفصل إعلان القاهرة الذي تلاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقاضي بإيقاف العمليات القتالية وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشات المسلحة.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني أن السفير الألماني أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها بأوامر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر

من جهته عبر المشير حفتر عن شكره لجهود الدولة الألمانية المستمرة في دعم السلام في ليبيا مؤكدا استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • آلو حزب الاخوان بالله صحح لنا الخبر رانا دخلنا حسب أعلام الاخوان اللقاء تم في فنزويلا وليس في الرجمه ومن صدق اعلام الاخوان ومهنيته العاليه سبق وان اعلنوا ان المشير قد فارق الحياه وفي الحقيقه هو لم يفارق الحياه ولكن الاخوان منبع الغباء اعلامهم سيئ وركيك وبلا اخلاق لا مهنيه

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