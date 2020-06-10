وزير خارجية المغرب ينقل رسالة من الملك محمد السادس إلى «قيس سعيد» بخصوص القضايا الإقليمية

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء بقصر قرطاج ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المبعوث الخاص لملك المغرب محمد السادس، وقد جاء محمّلا برسالة شفوية من جلالة الملك.

ونقل المبعوث الخاصّ تحيّات الملك محمد السادس لرئيس الدولة، مبيّنا أنّ هذه الزيارة هي أوّل زيارة خارجية لوزير خارجية المغرب منذ شهر مارس وأنّ جلالة الملك اختار أن تكون لتونس.

وأضاف أنّ الرسالة الشفوية التي نقلها إلى رئيس الجمهورية تتعلّق بالعلاقات الثنائية وتطويرها، وكذلك بالوضع الإقليمي والدولي.