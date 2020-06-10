الحويج: الحكومة الليبية أعادت أكثر من 4 آلاف ليبي عالق في الخارج

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، إن الحكومة الليبية قامت بإعادة أكثر من 4 آلاف مواطن من الليبيين العالقين في الخارج، وتعاملت مع جميع الليبيين على أساس واحد .

الحويج أوضح في تصريح لقناة ليبيا، أنه بالرغم من أن وزارة الخارجية ليست عضوا في اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، إلا أنها قامت بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة، وقامت بالتواصل مع اللجنة العليا لتسريع إجراءات عودة العالقين .

وحول العالقين في تركيا، أكد الحويج أن الحكومة الليبية تبذل قصارى جهدها لتسريع إجراءات إعادتهم، وأن المسؤولية الأخلاقية الوطنية يجب أن تشعر بها السفارة الليبية التابعة لحكومة الوفاق في إسطنبول، خاصة أن هناك مرضى يعانون من أمراض مستعصية كالفشل الكلوي وغيرها.

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