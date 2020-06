البحرية اليونانية تعترض سفينة شحن تركية محملة بالأسلحة قبالة السواحل الليبية

أفادت مصادر

إعلامية اليوم الأربعاء بأن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن تركية محملة

بالأسلحة والذخيرة قبالة السواحل الليبية.

وأوضح المصادر

أن السفينة اليونانية المشاركة في العملية “إيريني” البحرية، والتي ترأسها

إيطاليا، رصدت سفينة شحن تركية قبالة سواحل ليبيا وعلى متنها أسلحة وذخائر، فيما

لم تعرف جهة رسوها في موانئ غربي ليبيا.

من جانبها قالت وسائل الإعلام التركية إن البحرية اليونانية اعترضت سفينة شحن

تجارية تركية ترافقها فرقاطات تركية متجهة إلى ليبيا، مضيفة أن الفرقاطة التركية

وجهت إنذارًا للبحرية اليونانية بعد إقلاع مروحية يونانية نحوها.

يأتي ذلك بعد

يوم من توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا، في أثينا، اتفاقاً لترسيم حدود

المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين.

