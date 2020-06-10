ليبيا الان

«ترامب» يرحب بـ«إعلان القاهرة» في اتصال هاتفي بـ«السيسي»

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة “إعلان القاهرة”، حيث اعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء اعمال العنف بدعم وقف اطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الرؤي بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ظهور الرافال فى سماء سرت واعلان فرنسا انها غير تابعة لها يؤكد ان مصر بدأت فى التدخل المباشر لردع اردوغان وتلقينه درسا لن ينساه حيث تم جره لملعب الامن القومى المصرى واعلان مبادرة سلام للتغطية على دعم مباشر للجيش الوطنى سيقلب الموازين لصالح الجيش وتحرير مصراته المعقل الرئيسى لكلاب اردوغان

    رد