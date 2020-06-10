امغيب :اتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان أربكت حسابات أردوغان

رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان من شأنها أن تربك حسابات أردوغان وأطماعه في البحر المتوسط.

وقال امغيب، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن توقيع الاتفاقية المؤجل التوقيع عليها من عام 1977 بين إيطاليا واليونان -في هذا الوقت الذي يحاول فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السيطرة على ثروات البحر المتوسط بعد توقيع الاتفاقات غير القانونية مع حكومة الوفاق واتخاذ خطوات تصعيدية بهذا الصدد الأمر الذي أزعج كل الدول شرق المتوسط- هذا التوقيع بكل تأكيد سوف يربك كل حسابات أردوغان ويجعل الاتحاد الأوروبي يتوحد في قطع الطريق على الأطماع التركية”.

وكشف امغيب، أن هناك حديث الآن عن اتفاق مصري يوناني على ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سوف ينهي كل أحلام وأطماع أردوغان في حوض البحر المتوسط بالكامل.