الغرابلي: عند تحرير سرت سيكون الهلال النفطي في يد الوفاق والوصول للمنطقة الشرقية تحصيل حاصل

ليبيا – قال رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل بقرار من السراج الطاهر الغرابلي إن العمليات المفتوحة في سرت تختلف بشكل كبير عن طرابلس وجنوبها هي أرض مفتوحة ووديان ومن السهل إكتشاف تحرك مسلحيهم.

الغرابلي أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن التحرك السليم هو الذي سيتم على مراحل وهذا ما تتبعه “غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة” التابعة للرئاسي.

وإعتقد أنه لغاية هذه اللحظة إدارة المعركة جيدة، مضيفاً :” كل ما نخطو خطوة يجب أن نؤمنها بشكل جيد لذلك نرى أن تحرير سرت ستكون على مراحل وبالتأكيد الطيران السلاح الجو الروسي المتمثل ميغ 29 لم تكون موجودة لدينا في السابق توجد عند الروس والنظام السوري واعتقد أن من يقوم بالطيران على هذه الطائرات مرتزقة فاغنر روس وسيكون هناك خطة للتعامل مع الطيران خلال مراحل تحرير سرت ونتمنى ان لا تدوم فترة طويلة، معركة البنيان المرصوص قادوها الرجال بكامل أريحية وسيكون النصر حليفهم” دون الاشارة للدور الأمريكي في عملية البنيان المرصوص وطيران أفريكوم.

وزعم أن هناك عدد من الدول لديها مشروع منذ سنوات وتدعم حفتر، معتقداً أنها لن تتخلى عن مشروعها بكل سهولة خاصة مع وجود قاعدة القرضابية والجفرة التي زعم بأن روسيا ترغب بهما ليكون موضع قدم فيهما بالتحديد عندما تسيطر على القرضابية وقاعدة الجفرة قاعدة جوية كبيرة ممكن أن تصل لجميع أنحاء ليبيا وتهدد كل جيران ليبيا من جميع المناطق على حد زعمه.

وأكد على أنهم مدركين بأن مدينة سرت مفصلية ومثل ما كانت قصر بن غشير، لافتاً إلى أنه عندما “تتحرر” سرت سيكون الهلال النفطي كله في يد حكومة الوفاق حتى الجفرة ستقع بين كماشة من الجنوب والشمال والوصول لمناطق المنطقة الشرقية هو تحصيل حاصل عندما تكون سرت في اليد لأنه ستكون مناطق بن جواد وبشر وراس لانوف كلها بدون مقاومة ومواقع الحقول النفطية في الجنوب وقاعدة الجفرة ستكون في موضع خطر بوجود من وصفهم بـ”مرتزقة حفتر ” (القوات المسلحة الليبية) في الجفرة الذيمن لا يمكنهم إلا الانسحاب شرقاُ عبر زلة و الكفرة و التقدم في المناطق.

كما إستطرد حديثه:” بالتأكيد رقعة جغرافية كبيرة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يقول أنه يبسط سيطرته عليها ولكن هي هذه المناطق في متناول اليد الآن لأن خطوط إمدادها بعيدة عن من وصفهم بـ” قوات العدو” ولدينا قوات حكومة الوفاق هناك قوة كبيرة تظهر في الوقت المناسب و عندما نقول أنه تم السيطرة على منطقة القريات والشويرف هي مفاتيح للجنوب وإبراك سبها وإن “تحررت” اوباري وسبها وغات سيتم تحرير الجفرة وتمنهنت وتبقى قاعدة الجفرة بين كماشة حكومة الوفاق من الشمال ومن الجنوب والغرب”.

وذكر أن مسلحيهم في سرت يؤدون دورهم على أكمل وجه وهناك مناورات وعملية لدى رئاسة أركان الوفاق والغرف التابعه لها، معتقداً أن الخطط موجودة والخيارات موجودة في فتح مجالات كبيرة بكامل التراب الليبي وستتهاوى المدن و “تتحرر ” وتعلن إنضمامها للوفاق حتى دون قتال لكن لا بد من وجود قوة لبسيط الأمن حسب زعمه.

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