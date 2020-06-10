وزير الخارجية التركي يبحث التطورات الليبية مع أمين عام حلف الناتو

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التطورات الليبية مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الجانبين تناولا خلال اتصال هاتفي قضايا “الأمن العام” ذات الاهتمام المشترك، دون التطرق إلى تفاصيل أكثر حول الاتصال.

جدير بالذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عن انطلاق اجتماعات وصفتها بالمثمرة، للجولة الثالثة من المحادثات العسكرية الليبية، داعية “الوفاق” والجيش الليبي إلى الالتزام بمسار الحوار الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة، معبرة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالتصعيد والتعبئة في مدينة سرت وحولها.

ويتزامن ذلك مع الدعم الدولي التي لاقته المبادرة المصرية للتسوية الليبية، في الوقت الذي تنفردان فيه أنقرة وحكومة الوفاق برفضها، وإعلانهما استمرار العمليات العسكرية خاصة في سرت.