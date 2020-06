ألمانيا تؤكد أهمية مشاركة روسيا في أي تسوية سياسية للأزمة الليبية

أكدت الخارجية

الألمانية، اليوم الأربعاء، على ضرورة مشاركة روسيا في أي تسوية سياسية للأزمة

الليبية.

وأوضح المتحدث

الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، “كريستوفر برجر”، أن روسيا هي

إحدى دول عملية برلين حول ليبيا، ، وتنتمي إلى مجموعة من الدول التي ستكون حاضرة

إلى طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أن

روسيا لها نفوذ في ليبيا، ومن المهم بالنسبة لألمانيا مشاركتها في جميع الجهود

الرامية إلى التأثير على أطراف النزاع، حتى لا يكون هناك تعارض في الحل السياسي.

