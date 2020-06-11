المسماري: تنفيذ 5 طلعات قتالية غرب سرت

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري تنفيذ 5 طلعات «قتالية» على جبهة غرب سرت، استهدفت قوات حكومة الوفاق بضربات وصفها بـ«الموفقة» والتي وقعت في أرض مفتوحة.

جاء ذلك في منشور للمسماري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتعرضت عائلات أبوستة وأبوسبيحة القذافي لإصابات بالغة جراء القصف العشوائي على سرت اليوم، مما نتج عنه وفاة امرأة مسنة لعائلة أبوستة في وادي جارف وإصابة أربعة أفراد من عائلات أبوستة وأمبية وأبوسبيحة القذافي.

وطالبت عائلات عالقة بمنطقتي وادي جارف والثلاثين غرب سرت، الواقعتين في خطوط تماس القصف العشوائي من الطرفين، بالدخول إلى مناطق العالقين، لا سيما مع سقوط الصواريخ والقذائف الحربية بشكل مستمر على المنطقتين.

يأتي ذلك فيما تتواصل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، بعد طرح مبادرة «إعلان القاهرة» التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، بحضور كل من قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتتضمن المبادرة عدة بنود أهمها وقف إطلاق النار بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة. كما تنص على: «إخراج المرتزقة الأجانب مالأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي من الاضطلاع بمهامه الأمنية، فضلا عن استمرار عمل اللجنة العسكرية (5+5)».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا