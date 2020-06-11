البحباح: مبادرات الحل في ليبيا بين المعالجة والتعايش مع الأزمة

قال عضو اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية، وسفير ليبيا في الهند سابقا، رمضان البحباح، إن القضية الليبية ليست صراعا بين الليبيين، بل هي صراع بين من أسقطوا الدولة وسيادتها في 2011 بغية السيطرة عليها وتقسيمها ونهب ثرواتها…وللمزيد من التفاصيل حول التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، وملف المبادرة المصرية، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان، كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع الدبلوماسي الليبي السابق رمضان البحباح، وإلى نص الحوار:

كيف تابعتم مستجدات المشهد الليبي السياسي والعسكري؟

المشهد السياسي والعسكري لازال يكتنفه الغموض بعض الشيء، فمن الناحية السياسية كل طرف من الأطراف يحاول أن يقنع الأطراف الخارجية بأن الحل السياسي لا يمكن أن يحدث وفقا لاشتراطات كل منهما، ففي حين يرى حفتر وعقيلة صالح، بأن حكومة السراج غير شرعية وتتصرف وفقا لمتطلبات وأهداف الخارج وغير مكترثة بما اتفق عليه بعدما نالت الاعتراف الدولي واعتبرت أن ذلك كفيل بشرعيتها،،، يرى السراج أن الطرف المناوئ له لا يعترف به ويعمل جاهدا على إقصائه بالقوة خاصة بعدما وصلت القوات المسلحة على تخوم مدينة طرابلس التي طال وجودها دون إمكانية اقتحام المدينة بالقوة.

وقد أخذ الوضع العسكري حالة من التعقيد بعد زيادة التدخل التركي بخاصة عندما عززت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج بدعم عسكري كبير سواء في العتاد أو في المقاتلين الذين تم استجلابهم من السوريين والأكراد وغيرهم ممن كانوا يقاتلون النظام في سوريا، وبعدما فقدوا أي أمل في القضاء عليه بعد التدخل الروسي المباشر، وجد حكام أنقرة الفرصة سانحة للتخلص منهم في الوحل الليبي الذي لازال الوصول إلى الحل فيه معقدا.

ويبدو أن الوضع أصبح مقلقا لكافة الأطراف المتورطة في المسألة الليبية، وخاصة بعد أن اقتنعوا بأن تعاد الأوضاع إلى الخلف قليلا، في محاولة لإعادة فرص نجاح الحل السلمي بعدما ابتعد الحل العسكري بشكل كبير، فأطلق العنان لتدخل تركيا بسلاحها الجوي والبحري لإجبار القوات المسلحة التابعة لقيادة حفتر على التراجع، وبالفعل نجح الأتراك في إجباره على ذلك بعد السيطرة على مناطق غرب طرابلس وقاعدة الوطية، وأصبحت الكفة ترجح لصالح حكومة السراج المدعومة بالقوات التركية، مما أجبر الجيش الليبي على الانسحاب من كافة المدن والمناطق في غرب ليبيا، والتي تركت لعمليات النهب والحرق وكافة أعمال التشفي والانتقام باعتبارها احتضنت الجيش ووفرت له الدعم اللوجستي أمام مشهد من العالم الذي لم يعلن عن أي شجب أو استنكار للجرائم التي أودت بحياة المدنيين، فتحول المشهد العسكري إلى شبه مطاردة من القوات التركية والمليشيات الإرهابية -المدعومة جوا وبحرا- للقوات المسلحة التي تمترست في مدينة سرت خوفا من السيطرة عليها والتي في هذه الحالة ستعطي حكومة السراج فرص أقوى للتفاوض في أي عملية سياسية.

بشأن المبادرة المصرية.. قراءتكم لها وأهم بنودها وأهدافها؟

*المبادرة المصرية لاشك أنها أتت بعد لقاءات ومشاورات للمسؤولين في مصر الشقيقة مع المسؤولين في الدول المتدخلة في الشأن الليبي، ويبدو أنها أتت كما أسلفت لتعسر الحل العسكري بعد اقتناع الجميع بفرص الحل السياسي الذي سوف يختصر العديد من التناقضات والتضاربات بين تلك الدول ومصالحها.

**وأهم بنود هذه الاتفاقية، هو ضرورة سحب المرتزقة ووقف التدخل التركي وسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة حفتر على الوضع العسكري والأمني في البلاد وكذلك جمع كافة الأسلحة المنتشرة في البلاد ووضعها تحت حمايتها، وأعتقد أنه أهم بند في هذه المبادرة.

***اما هدفها، فهو تهيئة الظروف السياسية والأمنية للعملية الانتخابية وتقرير مصير الليبيين بأنفسهم دون ضغوط من أي جهة تمتلك وسائل القهر المادي والمعنوي، لأنه وفي ظل وجود أو انتشار السلاح بأيدي عصابات ومليشيات لا يمكن أن تحدث عملية سياسية شفافة ومرضية للجميع، والذي يمتلك مقومات السلطة والثروة والسلاح هو الذي سيفوز بحكم الشعب غصبا وقهرا عنه.

برأيك.. هل تمثل المبادرة المصرية خطوة في اتجاه حل الأزمة الليبية؟

المبادرة المصرية ستمثل خطوة في اتجاه الحل عندما تطبق كل نصوصها وموادها، أما إذا تم الالتفاف عليها بخاصة من الطرف الرافض لها -وهو قد أعلن ذلك على لسان السراج وعلى لسان المشري الذي يرأس مجلس الدولة، بعد استشارة اردوغان ومن يدعمه من بقية الدول التي لا يهمها استقرار الشعب الليبي- فسيتم إفشالها حتما وتعود الأوضاع إلى المربع الأول، القضية الليبية ليست صراع بين الليبيين كما نعرف، بل هي صراع بين من أسقطوا الدولة وسيادتها في 2011 بغية السيطرة عليها وتقسيمها ونهب ثرواتها.

ما الفروقات بين المبادرة المصرية وغيرها من المبادرات والحوارات التي سبقتها؟

أعتقد أن المبادرة المصرية اعتمدت على إنهاء التيار الإخواني الإرهابي المتشدد ومن يدعمه سواء حكومات أو مرتزقة، في حين أن المبادرات السابقة أصرت على وجود تلك العصابات الإرهابية ودمجها في العملية السياسية، هنا الفرق بين المبادرة المصرية التي وضعت أصبعها على الجرح والمرض وضرورة استئصاله بينما رأت المبادرات السابقة معالجة المرض بالتعايش معه، وهذا هو سر الخلاف.

كيف تابعتم ردود الأفعال الداخلية والخارجية للمبادرة.. وما رأيكم في رفض بعض الأطراف لها؟

إلى الآن ردود الأفعال كما تابعنا تنقسم بين مؤيد ورافض، ولكن اللافت هو تأييد الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا أي أن جل أعضاء مجلس الأمن يؤيدون المبادرة المصرية، وهذا باعتقادي نجاح سياسي ودبلوماسي كبير وبدون شك سيساعد كثيرا في إنجاح المبادرة، أما الرافضون لها إما هم في حالة عداء مع الشقيقة مصر ويرون في المبادرة إقصاء لدورهم وخطرا على مصالحهم، وبالتالي سيحاولون عرقلة تنفيذ المبادرة باعتماد أعمال تخريبية واستمرار الهجوم على المدن وعدم الامتثال لوقف إطلاق النار، وبالتالي فالأمر ليس هينا وربما ستتطور الأوضاع إلى مواجهات مباشرة بين الدول والأطراف الخارجية وهذا سيعقد المشهد بشكل كارثي ذلك أن تلك الصراعات ستكون على الأرض الليبية وسيدفع الشعب الليبي مزيدا من الأرواح والدماء في حق أبنائه.

أخيرا.. ما تعليقكم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان.. وما انعكاساتها على المشهد الليبي؟

اتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان بنظري أنها عمل استباقي لأي تفاهم دولي قد يحدث، وهو السيطرة على المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط، ففي حالة عدم إبرام مثل هذه الاتفاقية في ظل الاستقطاب الموجود قد لا يتحقق للطرفين أي مصلحة جراء هذه الاتفاقية أو قد تعارضها أطراف أخرى يرون فيها خطرا على مصالحهم، فاعتقد أنها اغتنام فرصة وليس إفشال اتفاقية أردوغان السراج، وهو تنافس استعماري للموارد البحرية متى تعارض هذا التنافس حتما سيحدث الصراع.