اعتبرت نائبة

وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، اليوم الأربعاء، أن الأولوية في ليبيا هي

التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وشددت سيريني

على ضرورة التحدث إلى كل الأطراف في ليبيا بعد العمل على توقف الأسلحة معتبرة أن

روما يمكنها القيام بهذا الدور.

وأضافت أن عملية

(إيريني) سيكون دورها وقف تدفق الأسلحة ثم

الاعتماد على ما سمته رأس المال السياسي لجعل الكلمة في ليبيا تعود إلى

الدبلوماسية”.

وبينت أن

إيطاليا لديها سفارة تعمل بكمل طاقتها في ليبيا ولا أحد يمتلك معرفة بالواقع هناك

ظاكثر منها لافتة إلى أن ليبيا أكثر بكثير من مجرد أن تكون مقسمة بين السراج وحفتر

مشددة على وجود جهات فاعلة في جميع أنحاء البلاد يجب أخذها في الاعتبار.

وأوضحت سيريني

أن إيطاليا يمكنها أن تتصرف، بتناسق مع أوروبا، كمحاور موثوق به في جميع المجالات

لإعطاء الكلمة إلى الليبيين، قبل أن تتقاطع المصالح الروسية التركية في ليبيا

The post “مارينا سيريني”: يمكن لإيطاليا التحرك بالتنسيق مع أوروبا لتحقيق الاستقرار في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24