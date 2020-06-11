هل انتهت المصلحة بينهما؟.. انفجار اتهامات متبادلة بين نعمان بن عثمان والإخوان

أخبار ليبيا24

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال شرارة خلاف بين، نعمان بن عثمان، وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، توسعت إلى حملات إساءة واتهامات متبادلة بينهما.

وتبادل عثمان بن عثمان وجماعة الإخوان عبر ذراعها الإعلامي “المنارة للإعلام” التلاسن فيما بينهما على موقع تويتر.

ووصف بن عثمان جماعة الإخوان المسلمين بـ “شجرة الخروب” متهمًا إياهم بسرقة أموال الليبيين، حيث كتب يقول: ” (…) تنظيم الإخوان المسلمين استعدوا لإرجاع كل الأمول التي سرقتوها من الليبيين. حترجعوهم مليم مليم، غصبا عنكم”.

في المقابل كان رد جماعة الإخوان بأن وصفته بعدة صفات من بينها “المرتزق” و “القرمطي السابق”.

وأصدرت “المنارة للإعلام” انفوغرافيك، تحت اسم “دورة حياة المرتزق”، وكتبت تقول: ” المرتزق (…) نعمان بن عثمان ماذا يقول على مفتي ليبيا الشيخ الدكتور الصادق الغرياني أيام كان “قرمطي سابق” ويفتخر بقيام مجلس نواب طبرق بإصدار قرار إقالة الشيخ”.

كما كتبت تقول: ” المرتزق (…) “مصطفى بكري متاع ليبيا” يهاجم قطر وتركيا ويقول إنهما يدعمان الإرهابيين في عملية فجر ليبيا للسيطرة على البلاد”.

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