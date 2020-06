دير شبيجل:أردوغان تنصل من التعهدات التي وقع عليها في برلين وأغرق ليبيا بالسلاح والمرتزقة

أفادت مجلة “دير شبيجل” الألمانية في تقرير لها أمس الأربعاء،

بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغرق ليبيا بالسلاح والمرتزقة وتنصل من تعهداته

التي وقع عليها خلال مؤتمر برلين.

وأوضح التقرير أن أردوغان استغل انشغال العالم بأزمة كورونا ، وكثف من دعم قوات

الوفاق، مشيرا إلى أن أردوغان تعهد خلال مؤتمر برلين بعدم تذكية الصراع في ليبيا،

والالتزام بحظر تصدير السلاح، لكنه تنصل من ذلك.

وحذر التقرير من تحول ليبيا إلى سوريا جديدة بسبب انتشار المليشيات ومرتزقة

أردوغان والسلاح التركي، مؤكدة أنه لطالما كانت سرت- التي تحاول قوات الوفاق

اقتحامها- مكانا استراتيجي في ليبيا.

واعتبرت المجلة أنالدور الأوروبي في ليبيا تدهور حتى باتت بروكسل في موقف

المتفرج، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفقد التأثير في هذا الجزء المهم

استراتيجيًا من ساحل البحر المتوسط.

