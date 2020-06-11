“مكافحة الأمراض” يكشف عن تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا.. ويعلن أماكنها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 19 إصابة جديدة يرفع العدد الإجمالي لكورونا إلى 378 حالة، وكذلك حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 59 حالة.

وأوضح المركز في بيانه عن الوضع الوبائي المحلي اليوم الخميس أن طرابلس شهدت تسجيل 5 حالات، 3 منها جديدة، والأخريان لمواطنين قادمين من سبها.

وعن الوضع في سبها قال البيان إنها سجلت 11 حالة، واحدة منها جديدة، والحالات العشر مخالطة لمصابين، مشيرا إلى أن غريان شهدت تسجيل حالة إصابة جديدة، فيما تم اكتشاف حالة مخالطة في الزاوية (الغرب)، وحالة موجبة في زليتين، قادمة من سبها.

كما كشف البيان عن تسجيل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالة شفاء جديدة ليكون إجمالي المتعافين 59 متعافيا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 378 حالة، 314 حالة منها تتلقى الرعاية الطبية، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة لمضاعفات الفيروس.

وأهاب المركز بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطالب المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

وأفاد المركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار أو للحصول على إستشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا.

وحث على التعاون وتقديم كافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الإكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.