حجر صحي لـ 185 عائدا من مصر إلى طبرق

أعلنت اللجنة الإستشارية الطبية في طبرق اتخاذ الإجراءات الطبية لأكثر من 185 عائد من مصر عبر مطار طبرق الدولي، وإخضاعهم للحجر الصحي.

وأجرت اللجنة التحاليل عن طريق فريق التدخل السريع التابعة لها، مشيرة إلى دخول العائدين للحجر الصحي بفندق دار السلام، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، الخميس.

وطالب رئيس اللجنة الدكتور فرج عبد الله الجالي جميع العائدين بالالتزام بالحجر وعدم التجمع والتباعد الاجتماعي حفاظًا على صحة الجميع.

ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا إلى 378 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 19 حالة إيجابية جديدة.

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