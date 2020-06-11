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وزير الخارجية الكندي لـ”سيالة”: ندعم تنفيذ مخرجات برلين واستكمال المباحثات العسكرية الليبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وقال فيليب ي تدوينة على موقع “تويتر” تحدثت اليوم مع محمد سيالة، وناقشنا المستجدات حول “كوفيد 19″، والصراع الليبي والسلام والأمن الإقليمي والدولي، ونتطلع إلى استمرار التعاون بين بلدينا.

في المقابل، قالت بيان لسيالة إن الوزير الكندي دعم مساعي تنفيذ مخرجات مسار برلين واستكمال المباحثات العسكرية “5 + 5″، وعبر عن تطلع بلاده لوقف إطلاق النار والانتقال للمباحثات السياسية والاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية.

وأشار البيان إلى أن سيالة وفيليب تناولا دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والثقافي والتدريب وبناء القدرات الليبية وتسهيل عمل السفارة الليبية (التابعة للوفاق)، والتشاور بشأن الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس الأمن.

الوسوم

حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة مستجدات الأوضاع الليبية وزير الخارجية الكندي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني – تعمل على ارساء دعاءم الاصلاح الداخلي وحماية مصالحها الداخلية والخارجية – بعد القصف الذي تعرضت له العاصمة طرابلس الليبية دون اي قرار بايقاف المسؤلين عن ذلك – لدرجة حتى بعض أطراف ادارات الاخرى في البلديات الليبية والسفارات ودوبلوماسين خارحية بعض دول الامارات العربية استنكروا موقف الأوروبين وخاصة بعد تدخلهم مع المصري السيسي الذي يصرح بطريقة مثيرة للاستغراب الدوبلوماسي والقومي – بتقسيم البلاد وتدخل قواته العسكرية في ليبيا لمحاولة السيطرة على الموارد لطبيعية للبلاد . ورشوة الجهات الخارجية وتقديم لها وعود في ارض هي ليست ارضه ولا هي وطنه – ويتحدث عنها كأنه هو الامر الناهي – عن شءون الدولة الليبية ومحاولة تخريب علاقتها مع الدول الاخرى بشكل مخزي وواضح والاستحواذ على مشاريعها الخاصة للاصلاحات بهذه البلاد – بشكل يثير التحقيق والمساءلة – وناهيك عن تدخل قواته العسكرية المصرية داخل الارض الليبية دون اي وجه حق . وصمت دولي ومواقف سلبية عربية ومهينة معتادة امام المجتمع الدولي ازاء ما يحدث ..!!!

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