وزير الخارجية الكندي لـ”سيالة”: ندعم تنفيذ مخرجات برلين واستكمال المباحثات العسكرية الليبية

أجرى وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وقال فيليب ي تدوينة على موقع “تويتر” تحدثت اليوم مع محمد سيالة، وناقشنا المستجدات حول “كوفيد 19″، والصراع الليبي والسلام والأمن الإقليمي والدولي، ونتطلع إلى استمرار التعاون بين بلدينا.

في المقابل، قالت بيان لسيالة إن الوزير الكندي دعم مساعي تنفيذ مخرجات مسار برلين واستكمال المباحثات العسكرية “5 + 5″، وعبر عن تطلع بلاده لوقف إطلاق النار والانتقال للمباحثات السياسية والاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية.

وأشار البيان إلى أن سيالة وفيليب تناولا دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والثقافي والتدريب وبناء القدرات الليبية وتسهيل عمل السفارة الليبية (التابعة للوفاق)، والتشاور بشأن الانتخابات القادمة لأعضاء مجلس الأمن.