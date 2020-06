قال الناطق باسم

الرئاسة الأميركية جود دير إن الرئيس دونالد ترامب ناقش مع نظيره المصري عبد

الفتاح السيسي سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا أو

مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضح جود دير في تغريدة عبر حسابه على

موقع “تويتر” أن الرئيسين ناقشا هاتفيا رحيل جميع القوات الأجنبية من ليبيا،

فيما أشاد ترامب بجهود السيسي في إطلاق مبادرة إعلان القاهرة لتعزيز المصالحة السياسية

ووقف التصعيد في ليبيا.

The post البيت الأبيض: ترامب بحث مع السيسي سبل استئناف محادثات 5+5 appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24