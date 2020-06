كندا تؤكد دعمها لتنفيذ مخرجات مسار برلين

أكد وزير

الخارجية الكندي فرانسوا فيليب، أمس الأربعاء، على دعم بلاده لتنفيذ مخرجات مسار

برلين واستكمال المباحثات العسكرية خمسة+ خمسة بين طرفي النزاع في ليبيا.

وبحسب ما أوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها على

موقع “فيسبوك” فقد أكد فرانسوا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق

غير المعتمدة محمد سيالة،على تطلع بلاده لوقف إطلاق النار والانتقال

للمباحثات السياسية والاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية في ليبيا.

