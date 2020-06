قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا إن

الليبيين لن يقبلوا بحفتر شريكا في أي مستقبل لليبيا، مضيفا أن من يحاول الوصول

إلى تسوية في لبيبا أن يعي ذلك.

