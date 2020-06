اعتبر رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، اليوم الخميس أن تأييد

غالبية دول العالم للمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية كشف أطماع الرئيس التركي

رجب طيب أردوغان في ثروات ليبيا ورغبته في إقامة قواعد استعمارية فيها.

وأضاف العريبي أن تأييد المبادرة وضح تركيا وحكومة الوفاق في عملة دولية

واضحة بعد رفضهما لها.

وأوضح أن النظام التركي يزعزع أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بالكامل، ويدعم

الجماعات المتطرفة منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح الليبيين

ونهب خيراتهم وتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، بحسب تعبيره.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خليفة

حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقصر الرئاسي في القاهرة، مبادرة لحل الأزمة

الليبية باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام جميع المبادرات والقرارات الدولية

بشأن وحدة ليبيا.

ويشمل “إعلان القاهرة” دعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارًا

من الاثنين الماضي، مع أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين بشأن الحل السياسي في

ليبيا، كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، وتطالب المجتمع الدولي

بضرورة العمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتتضمن المبادرة كذلك تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، كما تهدف لضمان

تمثيل عادل لأقاليم ليبيا في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب، وتوزيع عادل وشفاف للثروات

على جميع المواطنين، دون استحواذ المليشيات على أي من مقدرات الليبيين.

The post العريبي: التأييد الدولي للمبادرة المصرية كشف أطماع أردوغان في ثروات ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24