واشنطن تحث الليبيين على حماية النفط ووقف إطلاق النار وإبقاء النفوذ الروسي بعيدا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده تؤيد دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا. وحض الوزير الأمريكي الأطراف المتنازعة في البلاد على إبقاء النفوذ الروسي بعيدا والحفاظ على نفط البلاد. وتأتي هذه الدعوات بعد تصاعد القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه مصر.

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