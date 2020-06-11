واشنطن تحث الليبيين على حماية النفط ووقف إطلاق النار وإبقاء النفوذ الروسي بعيدا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده تؤيد دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا. وحض الوزير الأمريكي الأطراف المتنازعة في البلاد على إبقاء النفوذ الروسي بعيدا والحفاظ على نفط البلاد. وتأتي هذه الدعوات بعد تصاعد القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه مصر.
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اردوغان حفيد هولاكو قائد المغول يطمع فى نهب ثروة الشعب الليبى ولكن كما هزم المغول فى مصر على يد الظاهر بيبرس وهزم الاخوان فى مصر على يد البطل السيسى وسيهزم احفاد المغول على يد خليفة عمر المختار حفتر
الغريب ان اردوغان لايستطيع ان يذكر اصله المخزى ويتمسح فى حمار المختار فهو لا يستطيع ان يقول ان كلمة ترك فى القاموس العربى اى المغول او التتار الاشرار وجمعها اتراك وامرنا رسول الله فى الحديث الشريف ان ترك الترك ما تركونا ولكنهم لم يتركونا لذا وجب الجهاد ضدهم
روى أبو داود (4302) والنسائي (3176) والبيهقي (19068) عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ )
ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” (10389) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
ورواه أيضا (882) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .
وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” وغيره .
وروى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
وبوب له أبو داود : ” باب في النهى عن تهييج الترك والحبشة ” .
وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق .
وهذا الحديث فيه الأمر بتركهم مدة تركهم ، أي : اتركوهم ما داموا تاركين لكم ، وإذا اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب ، قال بعض أهل العلم : إن هذا مخصص للنصوص الدالة على قتال الكفار مطلقاً ؛ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وحقدهم الشديد على المسلمين .
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الجراد يقاتل في سبيل
youtube.com/watch?v=PwcbCWQNPRA
youtube.com/watch?v=tA52uS_6k-0
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الجراد يقاتل في سبيل الله بسبب اغلاق المساجد
.youtube.com/watch?v=6fBBXTI3Ghg
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