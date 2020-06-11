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 «الشاطر»: لقاء حفيد هتلر النازي بـ «مجرم الحرب حفتر» استفز مشاعر الليبيين

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري الذي يترأسه القيادي الإخواني خالد المشري،  السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا، بـ «حفيد هتلر» وأنه ذو نزعة نازية، مطالبًا بطرده، وذلك على خلفية لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء.

وزعم “الشاطر”، في تغريدة له عبر ” تويتر”، قائلا:”أحفاد هتلر لا يخفون نزعاتهم النازية مهما حاولوا طلاء وجوههم أو انطلقت ألسنتهم بشعارات  حرية الشعوب في تقرير مصيرها”.

وواصل مزاعمه قائلًا: “اللقاء الذي أجراه السفير الألماني مع مجرم الحرب حفتر وتعبيره عن سعادته باللقاء استفزاز لمشاعر الليبيين ودليل حنينه للنازية. اطردوه”.

وكان السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا، قد كشف على حسابه بـ”تويتر” عن تفاصيل لقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، قائلًا: “في اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة، وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين”

أضاف “أوفيتشا”: “شجعت على استئناف بناء لمحادثات 5 + 5 من أجل وقف إطلاق نار موثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية أيضًا” على حد قوله.

كان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء الحديث حول «إعلان القاهرة» التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

وعبر القائد العام، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اضحكتنى ياشاطر الم يلتقى سلطانك المعتوه بميركل حفيدة هتلر فهل تستطيع ان تلومه بل ان المفاجآة التى ستصعقك ياميبون ان اردوغان حفيد المغول ابحث فى اى قاموس عربى عن معنى ترك واتراك تجد النتيجة
    التُّرْك (المعجم المعجم الوسيط)
    التُّرْك : جيل من المغول، واحده تركي. والجمع : أتراك.
    وكتب على المسلمين قتالهم
    روى أبو داود (4302) والنسائي (3176) والبيهقي (19068) عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ )
    ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” (10389) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
    ورواه أيضا (882) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما .
    وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” وغيره .
    وروى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وبوب له أبو داود : ” باب في النهى عن تهييج الترك والحبشة ” .
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق .
    وهذا الحديث فيه الأمر بتركهم مدة تركهم ، أي : اتركوهم ما داموا تاركين لكم ، وإذا اعتدوا عليكم فالدفاع أمر مطلوب ، قال بعض أهل العلم : إن هذا مخصص للنصوص الدالة على قتال الكفار مطلقاً ؛ وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وحقدهم الشديد على المسلمين .

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  • من احفاد عمر المختار الى احفاد التتار واولهم الحمار الشاطط كما هزم هولاكو قائد المغول على يد الجيش المصرى بقيادة السلطان قطز والظاهر بيبرس سيهزم اردوغان حفيد هولاكو على يد السيسى وحفتر احفاد الابطال
    فكلمة ترك كما فى اى قاموس عربى كالاتى :-
    التُّرْك (المعجم المعجم الوسيط)
    التُّرْك : جيل من المغول، واحده تركي. والجمع : أتراك.
    وزعيم المغول هولاكو هلك على يد الجيش المصرى بقيادة الظاهر بيبرس والظاهر ان اردوغان خليفة هولاكو سيهلك على يد خليفة عمر المختار حفتر

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