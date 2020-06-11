 «الشاطر»: لقاء حفيد هتلر النازي بـ «مجرم الحرب حفتر» استفز مشاعر الليبيين

وصف عبدالرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري الذي يترأسه القيادي الإخواني خالد المشري، السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا، بـ «حفيد هتلر» وأنه ذو نزعة نازية، مطالبًا بطرده، وذلك على خلفية لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الأربعاء.

وزعم “الشاطر”، في تغريدة له عبر ” تويتر”، قائلا:”أحفاد هتلر لا يخفون نزعاتهم النازية مهما حاولوا طلاء وجوههم أو انطلقت ألسنتهم بشعارات حرية الشعوب في تقرير مصيرها”.

وواصل مزاعمه قائلًا: “اللقاء الذي أجراه السفير الألماني مع مجرم الحرب حفتر وتعبيره عن سعادته باللقاء استفزاز لمشاعر الليبيين ودليل حنينه للنازية. اطردوه”.

وكان السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفيتشا، قد كشف على حسابه بـ”تويتر” عن تفاصيل لقاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، قائلًا: “في اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة، وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين”

أضاف “أوفيتشا”: “شجعت على استئناف بناء لمحادثات 5 + 5 من أجل وقف إطلاق نار موثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية أيضًا” على حد قوله.

كان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء الحديث حول «إعلان القاهرة» التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

وعبر القائد العام، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.