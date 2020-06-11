في أقوى تأييد لـ”إعلان القاهرة”.. ترامب يُرحّب بالجهود المصرية

في أقوى تأييد للمبادرة المصرية، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي تبذلها القاهرة لوقف الصراع في ليبيا والاحتكام إلى المسار السياسي.

وناقش ترامب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، الأربعاء، سبل رحيل كافة القوات الأجنبية من ليبيا واستئناف المحادثات الليبية برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالخطوات التي اتخذها السيسي بهدف تعزيز المصالحة السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، وتمثلت آخر هذه الجهود في مبادرة “إعلان القاهرة” التي لاقت ترحيبا دولياً وإقليمياً واسعاً.

وأُطلقت المبادرة في الـ6 من يونيو الجاري، في مؤتمر صحفي للرئيس المصري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

ودعت المبادرة إلى وقف لإطلاق النار، وخروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم مخرجات مؤتمر برلين بشأن الوصول لحل سياسي في ليبيا.

كما تضمنت بنود المبادرة ضرورة الالتزام بإعلان دستور ليبي وإحياء المسار السياسي لحل الأزمة، والتأكيد على مشاركة الأقاليم الثلاثة في المجلس الرئاسي، وتوحيد المؤسسات السيادية، والتوزيع العادل للثروة.

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