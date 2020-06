طبرق تطبق الحجر الصحي على 185 مواطنا عائدا من مصر

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الخميس، عن استقبال رحلتين من جمهورية مصر العربية ضمت 185 مواطنا ليبيا، وتم إجراء الفحوصات لهم وتطبيق الحجر الصحي.

وأكدت اللجنة في بيانها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه كان على متن الرحلتين مواطنين لا يسمح وضعهم الصحي بنقلهم بالحافلات، وتم نقلهم بالاسعاف الذي تم تجهيزه إلى أماكن الحجر الصحي بالفنادق.

