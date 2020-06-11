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السراج يبحث آخر التطورات مع آمري المناطق العسكرية

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج رفقة نائبه أحمد معيتيق، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، مع آمري المناطق العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى اللواء محمد الحداد، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وتطرق السراج خلال الاجتماع إلى سير العمليات العسكرية، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة في ظل التطورات العسكرية المتسارعة.

كما استعرض المجتمعون مجمل الأوضاع في المناطق والمدن التي استعادت الوفاق السيطرة عليها إضافة للترتيبات الأمنية المعتمدة فيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لن تفلتوا جميعا ياخونة من القصاص العادل اخوانكم فى مصر والسودان الان ولن بنفعكم الاتراك احفاد المغول الهمج فهلاكهم قادم ولن تجدوا من بحميكم

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