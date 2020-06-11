السراج يبحث آخر التطورات مع آمري المناطق العسكرية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج رفقة نائبه أحمد معيتيق، ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، مع آمري المناطق العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، والوسطى اللواء محمد الحداد، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.

وتطرق السراج خلال الاجتماع إلى سير العمليات العسكرية، والإجراءات المتخذة لسلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة في ظل التطورات العسكرية المتسارعة.

كما استعرض المجتمعون مجمل الأوضاع في المناطق والمدن التي استعادت الوفاق السيطرة عليها إضافة للترتيبات الأمنية المعتمدة فيها.

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