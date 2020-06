حركة البعث تطالب الرئاسة التونسية بالإعلان عن موقفها من المبادرة المصرية

رحبت حركة البعث

التونسية، الخميس، بالمبادرة المصرية لتسوية الأزمة الليبية، بهدف وقف نزيف الدم وإهدار

الثروات وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي.

وأيدت الحركة، في

بيان لها، الطرح المصري لحل الأزمة الليبية سلميا، مستنكرة موقف حكومة الوفاق غير

المعتمدة برئاسة فائز السراج برفض المبادرة وإصرارهم على مواصلة القتال بدافع من تركيا.

وطالبت الحركة الرئاسة

التونسية باعتبارها قائد الدبلوماسية الخارجية، بإعلان موقفها ودعم مباردة الحل السلمي من أجل حقن

دماء الليبيين وعدم تفويت الفرصة للقيام بدور فعال في تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة

بين الليبيين.

وطالبت الحركة المجتمع

الدولي بالضغط للحد من نشاطات المليشيات المتطرفة والإرهابية وإخراج المرتزقة الوافدة

إلى ليبيا، والتي لن تسمح بإيجاد حل سياسي للأزمات كما أنها تهدد المنطقة بالكامل.

وأدانت الحركة التدخل

الأجنبي في الأزمة الليبية، مؤكدة أنها تميز بين التدخل الأجنبي والتدخل العربي الواجب

أن يكون محايدا بين أطراف الصراع الليبي.

