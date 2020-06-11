«بلدي زليتن» يطالب بسرعة عقد الانتخابات التجديدية للمجلس

طالب المجلس البلدي زليتن بالإسراع في عقد الانتخابات التجديدية لمجلس البلدية، وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة لانتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك في خطاب مرسل إلى رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بتاريخ 9 يونيو الجاري، الذي نشرت البلدية صورة منه على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأبدى المجلس في خطابه استعداده من أجل دعم اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي زليتن، والتعاون معها بالمتاح من إمكانات.

اقرأ أيضا: إزالة السواتر الترابية من الطريق الرابط بين مصراتة وبني وليد وزليتن

وٍأشار الخطاب إلى كتاب رئيس لجنة انتخابات المجالس البلدية، بتاريخ 24 مارس العام 2019، والذي أقر بتكوين المجلس البلدي زليتن من سبعة أعضاء، إضافة إلى عضو عن النساء، وآخر عن ذوي الإعاقة من الثوار.

وقال المجلس إنه يتقدم بهذا الخطاب «ترسيخا لمبدأ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة»، وعملا بأحكام القانون رقم 59 للعام 2012، الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا