ليبيا الان

مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات كانت تكفي لإنشاء 900 مدرسة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، إن خسائر الإقفالات تتجاوز خمسة مليارات دولار منذ 19 يناير الماضي.

وأضافت المؤسسة أن هذا المبلغ كان يكفي لإنشاء 900 مدرسة حديثة بمرافقها ومعامل للتجارب العلمية مدعومة بفصول للحاسب الآلي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوقف الإنتاج في حقلي الفيل والشرارة النفطيين بعد فترة قصيرة من إعادة العمل بهما، وذلك إثر إجبار مجموعات مسلحة العاملين على وقف العمل.

وأمس الأربعاء، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة ملتزمة بسيادة القانون تجاه الإغلاقات النفطية، ولن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع وبمنشآت البلاد النفطية، مضيفا أن استمرار هذه «التصرفات الإجرامية» سيدفع المؤسسة للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حاليا في كل أرجاء البلاد.

كما أصدرت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق اليوم بيانا، أكدت فيه أنها وقوات عملية «بركان الغضب»، لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» أمام إقفالات المنشآت النفطية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وتكفى لتدمير لالف مدرسة عن طريق المرتزقة الذين انفق عليهم واسلحتهم ما يكفى لبناء مدرسة لكل طالب

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  • وقبل الحرب ماذا فعلتم بالمليارات يا كذابين ويا سفلى فالكهرباء لا زالت مشكلة قائمة رغم المليارات التى أنفقت والقمامة لا حل لها والمطار لم يبنى ولا مدارس ولا جامعات ولا صيانة طائرات ولا سفارات بطرابلس ولا فرق رياضية تلعب داخليا ولا منتخب يلعب على ملعب طرابلس ولا رؤؤساء دول يزوروا ليبيا ولا احتفال يستطيع المجلس الرئاسى حضوره …..الخ فالحرب وضعت أوزارها فبينوا لنا قدرتكم وقدراتكم لإنشاء الدولة الدستورية المدنية حلم الليبين دون تسويف وتحجج بانتشار السلاح وفوضى السلاح حتى لا تضيع تروة ليبيا كما ضاعت فى السابق .

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  • 900×10ي حمار ياسلاك البلاليع قداش يطلعو قداش يطلعو يطلعو 9000حول منهم 2019يطلعو 8000مدرسه يعندينمك ي سلاك البلاليع وينهم هادم كلهم طيحهم القدافي ي فرخ الحرام انت واياه

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