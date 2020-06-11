الاتحاد الأوروبي: فرقاطات تركية منعت تفتيش سفية شحن أسلحة متجهة لليبيا

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، في خبر عاجل منذ قليل بأن الاتحاد الأوروبي أعلن أن فرقاطات تركية منعت تفتيش سفية شحن أسلحة متجهة لليبيا.

وبالأمس، ضبطت فرقاطة يونانية مشاركة في المهمة الأوروبية “إيريني”، سفينة شحن تركية ترفع العلم التنزاني، شمال بنغازي، قبل وصولها إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء إسطنبول.

وأفاد مصدر مطلع لقناة “218”، بأن القائد الإيطالي لمهمة “إيريني” هو من أعطى الأمر للفرقاطة اليونانية بضبط السفينة التركية التي كانت تبحر بسرعة 12.3 ميلا في الساعة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف موقع “إيتاميل رادار” عن رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية متجهة إلى مدينة مصراتة، أقلعت 2 منهما من مطار إسطنبول فيما انطلقت الثالثة من قاعدة قونية العسكرية التركية.

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