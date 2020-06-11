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اوغلو: على الولايات المتحدة القيام بدور أنشط في ليبيا بشأن التوصل لوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أنشط في ليبيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي المحادثات السياسية.

أوغلو قال في مقابلة مع محطة “إن تي في” التلفزيونية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية : إن “الدعوة لوقف إطلاق النار أو البيان المشترك بشأن ليبيا ولدا ميتين بالنسبة لنا”.

يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رحب أمس باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في ليبيا ودعا إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المتغطى بالامريكان عريان فهى تصرخ من ايران وطالبان ويتم قصف قواتها فى بغداد فالشيطان الاكبر ترمب داعم للارهاب وسقط عنه القناع بتسليط كلبه المخلص اردوغان حفيد المغول للقيام باعمال قذرة لصالح الامريكان من نقل دواعش وجبهة النصرة الى ليبيا لتهديد اوربا وعندما تقوم القوة العظمى الاولى فى العالم بدعم الارهاب فالعالم يصبح هباب ياكلاب

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  • (وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أنشط في ليبيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي المحادثات السياسية)
    ياأهبل ياأبو ريالة…إعلان القاهرة يعرض ذلك وانت رفضته….انت عبيط أو بتستعبط.

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