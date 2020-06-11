اوغلو: على الولايات المتحدة القيام بدور أنشط في ليبيا بشأن التوصل لوقف إطلاق النار

ليبيا – أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو اليوم الخميس أنه على الولايات المتحدة أن تقوم بدور أنشط في ليبيا في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي المحادثات السياسية.

أوغلو قال في مقابلة مع محطة “إن تي في” التلفزيونية وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية : إن “الدعوة لوقف إطلاق النار أو البيان المشترك بشأن ليبيا ولدا ميتين بالنسبة لنا”.

يشار إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد رحب أمس باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين في ليبيا ودعا إلى تسريع المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.