الخارجية التركية : “إعلان القاهرة” وُلد ميتا بالنسبة لنا

رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن “إعلان القاهرة”الذي تضمن مطالبة بوقف إطلاق النار فى ليبيا وُلد ميتا بالنسبة لتركيا.

وقال أوغلو فى تصريحات صحفية، أن مبادرة وقف إطلاق النار يجب أن تتم بين طرفين شرعيين، موضحا أن “حفتر ” كان قد رفض وثيقة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، حسب زعمه.

وأشار أوغلو إلى أن حفتر لم يكن صادقا ولا مكان له فى مستقبل ليبيا، لافتا إلى أنه خسر معركته على الأرض، حسب قوله.

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة تحت مسمى ” إعلان القاهرة، لوقف إطلاق النار فى ليبيا واللجوء إلى الخل السياسي لحل الأزمة الليبية ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

