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الخارجية التركية : “إعلان القاهرة” وُلد ميتا بالنسبة لنا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رأى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أن “إعلان القاهرة”الذي تضمن مطالبة بوقف إطلاق النار فى ليبيا وُلد ميتا بالنسبة لتركيا.

وقال أوغلو فى تصريحات صحفية، أن مبادرة وقف إطلاق النار يجب أن تتم بين طرفين شرعيين، موضحا أن “حفتر ” كان قد رفض وثيقة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، حسب زعمه.

وأشار أوغلو إلى أن حفتر لم يكن صادقا ولا مكان له فى مستقبل ليبيا، لافتا إلى أنه خسر معركته على الأرض، حسب قوله.

ويذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة تحت مسمى ” إعلان القاهرة، لوقف إطلاق النار فى ليبيا واللجوء إلى الخل السياسي لحل الأزمة الليبية ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

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  • اعلان القاهرة هو اعلان حرب على احفاد المغول بمظلة سياسية معروف ان الخوان سيرفضوها فى البداية ولكنها ستفرض بالقوة العسكرية عندما تجدوا جيش مصر فى مصراته نكمل لطرابلس ولا …شفتم الرافال والاف ستة عشر وستروا المسترال والغواويص وقوة بحرية ضخمة وغطاء جوى رهيب من التحالف العربى ثلاث اضعاف تركيا بخلاف روسيا وفرنسا وقوة برية مصرية تسد عين الشمس انسى يااردوغان ان يكون فى ليبيا خوان

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