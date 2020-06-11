السراج يبحث مع سفير ألمانيا المستجدات العسكرية والسياسية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز اليوم الخميس سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر أوفتشا، لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن سفير ألمانيا أكد خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وفقا لمسارات الحل الثلاث “العسكرية الأمنية، والسياسية، والاقتصادية”، وجدد حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا.

من جانبه عبر السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، وأشار إلى أن حكومة الوفاق أعلنت التزامها بمقررات مؤتمر برلين فور إعلانها، وأوضح ما سبق وأن أكده للسيدة المستشارة خلال اتصال هاتفي جري منذ أيام بأن حكومة الوفاق تتخذ مواقفها وفقا للثوابت الوطنية وقيم ومبادئ راسخة، ولن تتخلف عن أي لقاء جاد مع شركاء حقيقيون يسعون فعلا لقيام دولة مدنية ديمقراطية.