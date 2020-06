البدري ينفي إدلاءه بالتصريحات المنسوبة له فى صحيفة صهيونية

نفى نائب رئيس الحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري، الخميس، إدلائه للتصريحات المنسوبة إليه فى صحيفة تابعة للكيان الصهيوني.

وقال البدري في تصريحات صحفية إن صحفية أجنبية طلبت مقابلة صحفية معه عبر الهاتف حول مستجدات الوضع الراهن والأزمة الليبية، موضحاً أنه أدلى بتصريحاته هذه دون أن يتطرق للكيان الصهيوني بالتطبيع أو غيره.

وأكد البدري أنه تفاجأ بنشر المقابلة عبر أحد الصحف التابعة للكيان الصهيوني مؤكدا أن ما حدث نوع من الخداع هدفه تشويه الحكومة المؤقته، متهما جماعة الإخوان الإرهابية بالقيام بهذه الخدعة لتغطي استعانتها بالاتراك فى ليبيا.

وأوضح البدري أن ليبيا ليس لها أية علاقات مع الكيان الصهيوني و تعتبر فلسطين دولة عربية محتلة من هذا الكيان.

هذا وكانت صحيفة ” ميكور ريشون” الصهيونية قد نشرت حوارا منسوبا للبدري، أكد فيه إن حكومته لن تكون في عداء أبدا مع الكيان الصهيوني، موجها رسالة إلى رئيس وزراء الكيان الصهيونية بينيامين نتنياهو يعرب فيها عن أمله في دعم الصهاينة، مضيفا أن ليبيا أصبحت أقرب إلى دولتين منفصلتين بحسب الصحيفة.

