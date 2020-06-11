طائرات عسكرية تركية تعود أدراجها دون أن تكمل مسارها إلى ليبيا!

قالت قناة 218 في تقرير لها، إنها تتبعت منذ صباح الخميس أثر 3 طائرات شحن عسكرية تركية في الجو، كانت متجهة إلى ليبيا أقلعت 2 منها من مطار إسطنبول فيما انطلقت الثالثة من قاعدة قونية العسكرية التركية.

وأضافت القناة أن موقع “إيتاميل رادارقال ” إن الطائرات الثلاث كانت في طريقها إلى مدينة مصراتة بالتزامن مع وصول طائرة تابعة للأمم المتحدة، إلى مصراتة قادمة من تونس.

وكشف تقرير 218 رصد تغيرا مفاجئاً في مسار الطائرات العسكرية التركية عند منتصف اليوم، فيما بدا أنها عائدة أدراجها دون الهبوط لدى وجهتها المقصودة، في الوقت الذي كشف فيه موقع الرصد الإيطالي عن تحليق لطائرة “آر كيو-4 غلوبال هوك” تابعة لحلف شمال الأطلسي والخاصة بالمهام الاستخباراتية في المنطقة.

ودخل سلاح الجو اليوناني على خط “التحركات الجوية المتسارعة” قرب ليبيا عندما ظهرت على الرادار طائرة يونانية وهي تغادر خليج سودا في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة اليونانية كريت، رافقتها طائرات يُرجّح أنها من طراز F-16.

وفي ذات التوقيت، رُصِدت تحركات منفصلة لطائرة إيطالية يُرجّح أنها كانت بمهمّة جوية خاصة، كانت عائدة إلى جزيرة بانتيليريا الإيطالية بعد جولة مراقبة واستطلاع قبالة مصراتة.

ويرى مُراقبون وخبراء عسكريون أن تراجع الطائرات التركية عن مهمّتها وعودتها إلى مواقعها- وهو الحدث الذي يُرصد للمرة الأولى تقريباً- جاء بعد ضغوط من الطائرات التي حلّقت قرب سواحل ليبيا في ذات التوقيت، وهو ما أكدته مصادر من الجيش الوطني تحدثت لـ”روسيا اليوم” مُعلنة التصدي لطائرة شحن تركية فوق سماء مصراتة.

وسبق أن تحدثت تقارير إعلامية عن رحلات جوية تركية إلى مصراتة تُسيّر بشكل متواصل، يُعتقد أنها مُحمّلة بشحنات الأسلحة لدعم قوات الوفاق، في خرق مستمر لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية