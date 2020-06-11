

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

11 June, 2020

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد، وإمكانية استئناف الحوار السياسي من جديد.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد على موقف المجلس الثابت بأنه لا حوار مع قائد الجيش خليفة حفتر، واستعداد المجلس لاستئناف العملية السياسية وفق الثوابت والرؤى الموضوعة والمتفق عليها، وهي التئام مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات عامة في البلاد.

ورحب المشري خلال اللقاء بجهود ألمانيا الإيجابية في حل الأزمة الليبية وتواصلها مع جميع الأطراف بحيادية.