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«سيالة» لـ«السفير التركي»: نقدر جهودكم في تطهير جنوب طرابلس وترهونة

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، أن السفير التركي لدى ليبيا سرحان آكسن التقى محمد الطاهر سيالة وزير الخالرجية في “حكومة السراج” في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، أن وزير الخارجية التركي، أكد وقوف بلاده إلى جانب «حكومة الوفاق» باعتبارها «الحكومة الشرعية في البلاد»، على حد زعمه، لافتا أن الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، على حد تعبيره.

وزعمت وسائل الإعلام، أن اللقاء تناول آخر المستجدات في ليبيا والتعاون بين حكومة الوفاق في كافة المجالات، لإضافة إلى متابعة فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله مؤخرا في تطهير جنوب طرابلس وترهونة ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها ما وصفها بـ”مليشيات حفتر المعتدية”.

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الألغام السفير التركي ترهونة تطهير حكومة الوفاق ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ماشاء الله المحتل التركي والمرتزقة الذين يرتكبون جرائم حرب ضد المدنيين. تشكرهم على تطهير الوطن من جيشها الوطني. يا خونة

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  • العبرة بالنهاية ياسيالة يازبالة وسأذكرك بمشهد رايته بعينك يثبت ذلك ففى السودان حضرت انت فرح السودان بسقوط الاخوانى الحقير عمر البشير وسبقه زفة قيادات الاخوان فى سيارات نقل الحيوانات رغم ان البشير حكم اربعون سنة بالقمع والارهاب واهدى جزيرة سواكن لاردوغان ومع ذلك لم ينفعه وايضا الاتراك دعموا داعش وجبهة النصرة فى تحرير معظم سوريا من اهلها وجيشها فى الرقة ودير الزور وحمص وخلب وادلب والغوطة فاين هم الان فى مخيمات بمئات الالاف على الحدود مشردين وكذلك فى مصر بعد استولى الخوان على كل السلطات اسقطهم الشعب ففى النهاية الخوان فى خبر كان وفى ليبيا اى انتخابات حرة ستطيح بكم وتدخلكم السجون فجرائمكم وخيانتكم تكفى لتصلوا لحبل المشنقة قريبا مع سقوط اردوغان معكم

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