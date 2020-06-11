«سيالة» لـ«السفير التركي»: نقدر جهودكم في تطهير جنوب طرابلس وترهونة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، أن السفير التركي لدى ليبيا سرحان آكسن التقى محمد الطاهر سيالة وزير الخالرجية في “حكومة السراج” في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، أن وزير الخارجية التركي، أكد وقوف بلاده إلى جانب «حكومة الوفاق» باعتبارها «الحكومة الشرعية في البلاد»، على حد زعمه، لافتا أن الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، على حد تعبيره.

وزعمت وسائل الإعلام، أن اللقاء تناول آخر المستجدات في ليبيا والتعاون بين حكومة الوفاق في كافة المجالات، لإضافة إلى متابعة فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله مؤخرا في تطهير جنوب طرابلس وترهونة ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها ما وصفها بـ”مليشيات حفتر المعتدية”.