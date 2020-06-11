بعد تدمير ترهونة.. باشاغا يزور المدينة و يتعهد

تعهد اليوم الخميس وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الخميس بعودة الأمن لمدينة ترهونة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن ذلك جاء خلال زيارة أداها الوزير للمدينة اجتمع خلالها مع مدير مديرية أمن ترهونة وعدد من ضباط المديرية للاطلاع على الأوضاع الأمنية التي قامت بها عملية البلد الأمن.

وأكد الوزير في تصريح صحفي عقب الاجتماع بأن مدينة ترهونة ستكون في أفضل حال والقوة المعدة من وزارة الداخلية ستشرف على فتح كافة المؤسسات الخدمية للمواطن مضيفا “أصدرنا تعليماتنا لإدارة العمليات الأمنية وقوة الردع الخاصة لتوفير الوقود والإشراف على توزيعه وحفظ الأمن بالمدينة”.

وأضاف باشاغا “نحن بصدد البحث على كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث وتسليمها لذويها ومن الضروري عودة الأمن إلى المدينة ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها”.

ووجه الوزير نداء لأهالي ترهونة بالعودة إلى مدينتهم وطمأنهم بأنهم سينعمون بالأمن باعتبار إن ترهونة ستكون مدينة آمنة تساهم في استقرار ليبيا دون اللجوء إلى تصفية الحسابات الغير مسوح بها وتعهد بعودة الأمن إلى مدينة ترهونة لتصبح قوية

وكانت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء أظهرت محالا تجارية ومراكز للتسوق وقد طالها الدمار والحرق والنهب ،عقب سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق على المدينة ،في حين ينتاب أهالي المدينة ،الكثير من المخاوف من استمرار هذه الانتهاكات الأمر الذي سيؤثر حتمًا على مصادر أرزاقهم وحياتهم اليومية.