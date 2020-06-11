ليبيا الان

صورة | مقتل الإرهابي ” أبويعرب ” في ضربة جوية غرب سرت

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيالقي الإرهابي السوري سامر الأطرش المكنىأبويعرب الأثريمصرعه في ضربة جوية غرب مدينة سرت أدت لمصرعه وعدد من رفاقه خلال مشاركته مع قوات ” الوفاق ” المهاجمة للمدينة  .

ونعت حسابات مقربة مما يسمىهيئة تحرير الشامألا وهي جبهة النصرة سابقًا مقتل أبويعرب فيما نشر له بعض رفاقه صورًا سابقة له في ليبيا خلال مشاركته في معارك جنوب طرابلس خلال الأشهر الماضية .

وتشير المعلومات المتوفرة عن الإرهابيأبويعرببأنه كان يقيم في مدينة إدلب التي إستقر فيها بعد هزيمة التنظيمات في مدينته الأصلية حلب التي ولد بها سنة 1990 قبل أن يُقتل في غرب سرت يوم 9 يونيو الجاري ويُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة بعد أشهر من القتال في ليبيا التي وصلها عبر مطار معيتيقة قادماً من قاعدة غازي عنتاب السورية .

ويعتبرأبويعربواحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين في ليبيا بعد رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة في ” شارع المدار ” بطرابلس وكان يستفسر عن ما إذا كان ليهم خدمة توصيل هاتف سامسونج إلى طريق المطار ، حيث كان يتمركز مع مجموعته ليكتشف الليبيين هذا الشخص بما تحتويه صفحته من مظاهر متطرفة هيئة ومضموناً .

جدير بالذكر أن مئات العناصر السورية لازالت تتمركز في بيوت المواطنين بأحياء وعمارات سكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوبطرابلس وقد عاد هؤلاء المواطنون إلى بيوتهم ليجدوها سليمة وخالية من مخلفات الحرب لكنها محتلة من مسلحين سوريين بلغ عددهم في ليبيا وفق احصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 ألف مقاتل .

فيما توعد الرئيس التركي رجب أردوغان الذي أرسل نظامه هذه الفصائل السورية المختلفة بما أسماه ” تحرير ” سرت لأنها تحتوي آبار النفط الهامة وذلك من خلال حديث له في قصره ظهر فيه وهو يشير برأس إصبعه الى خريطة ليبيا ويشرح الوضع الميداني في مشهد لم يظهر بمثله حتى السراج نفسه ، كما تجدر الإشارة إلى العلاقة الوطيدة بين تنظيم هيئة تحرير الشام بقيادة الإرهابي المصنف ” أبومحمد الجولاني ” مع الدولة وأجهزة الامن والمخابرات التركية .

فيما يلي تعليقات الإرهابي” أبويعرب ” عندما كان يطلب هاتف جوال من أحد الشركات في طرابلس مقابل  خدمة توصيل الى طريق المطار :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك