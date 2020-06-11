صورة | مقتل الإرهابي ” أبويعرب ” في ضربة جوية غرب سرت

ليبيا – لقي الإرهابي السوري سامر الأطرش المكنى ” أبويعرب الأثري ” مصرعه في ضربة جوية غرب مدينة سرت أدت لمصرعه وعدد من رفاقه خلال مشاركته مع قوات ” الوفاق ” المهاجمة للمدينة .

ونعت حسابات مقربة مما يسمى ” هيئة تحرير الشام ” ألا وهي جبهة النصرة سابقًا مقتل أبويعرب فيما نشر له بعض رفاقه صورًا سابقة له في ليبيا خلال مشاركته في معارك جنوب طرابلس خلال الأشهر الماضية .

وتشير المعلومات المتوفرة عن الإرهابي ” أبويعرب ” بأنه كان يقيم في مدينة إدلب التي إستقر فيها بعد هزيمة التنظيمات في مدينته الأصلية حلب التي ولد بها سنة 1990 قبل أن يُقتل في غرب سرت يوم 9 يونيو الجاري ويُنقل جثمانه إلى مدينة مصراتة بعد أشهر من القتال في ليبيا التي وصلها عبر مطار معيتيقة قادماً من قاعدة غازي عنتاب السورية .

ويعتبر ” أبويعرب ” واحدًا من أشهر المرتزقة والإرهابيين السوريين في ليبيا بعد رصد تعليق له على منشور لشركة تبيع الهواتف المحمولة في ” شارع المدار ” بطرابلس وكان يستفسر عن ما إذا كان ليهم خدمة توصيل هاتف سامسونج إلى طريق المطار ، حيث كان يتمركز مع مجموعته ليكتشف الليبيين هذا الشخص بما تحتويه صفحته من مظاهر متطرفة هيئة ومضموناً .

شاهد | مواطنون يناشدون باشاآغا بتوسعة عملية " البلد الآمن " لتحرير بيوتهم من السوريين في السدرة وصلاح الدين. #ليبيا #المرصد https://t.co/c6uSS8KmVP — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 11, 2020

جدير بالذكر أن مئات العناصر السورية لازالت تتمركز في بيوت المواطنين بأحياء وعمارات سكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوبطرابلس وقد عاد هؤلاء المواطنون إلى بيوتهم ليجدوها سليمة وخالية من مخلفات الحرب لكنها محتلة من مسلحين سوريين بلغ عددهم في ليبيا وفق احصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 ألف مقاتل .

أردوغان : حررنا #ترهونة والعديد من المطارات والمناطق الليبية وهي تحت سيطرة السراج الآن ونسعى لتحرير الجفرة و #سرت والهدف هو المناطق النفطية في محيطها لما لها من أهمية وبعد ذلك ستصبح العمليات المقبلة أكثر سهولة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Epz6sKtKgl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 8, 2020

فيما توعد الرئيس التركي رجب أردوغان الذي أرسل نظامه هذه الفصائل السورية المختلفة بما أسماه ” تحرير ” سرت لأنها تحتوي آبار النفط الهامة وذلك من خلال حديث له في قصره ظهر فيه وهو يشير برأس إصبعه الى خريطة ليبيا ويشرح الوضع الميداني في مشهد لم يظهر بمثله حتى السراج نفسه ، كما تجدر الإشارة إلى العلاقة الوطيدة بين تنظيم هيئة تحرير الشام بقيادة الإرهابي المصنف ” أبومحمد الجولاني ” مع الدولة وأجهزة الامن والمخابرات التركية .

فيما يلي تعليقات الإرهابي” أبويعرب ” عندما كان يطلب هاتف جوال من أحد الشركات في طرابلس مقابل خدمة توصيل الى طريق المطار :

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