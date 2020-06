أفادت مصادر صحفية، الخميس، بوصول خبراء من القوات التركية لمساعدة قوات الوفاق في تفكيك الألغام.

The post الوفاق تستعين بقوات تركية لتفكيك الألغام appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24