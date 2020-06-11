السايح يشارك في ندوة حول مدى تأثير جائحة كورونا على الانتخابات

شارك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في الندوة التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر بث مباشر، حول مدى تأثير جائحة كورونا على الانتخابات والاستجابة المترتبة خلال أوضاع النزاع.

السايح وخلال مداخلته قال إن ليبيا الآن تواجه أزمة مركبة سياسية وأمنية، إضافة إلى أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المفوضية حرصت على تفادي التواصل مع أطراف الأزمة قدر الإمكان لتجنب الحساسية بين الأطراف أو تفسير التواصل بمظهر الانحياز إلى إحدى الجهات.

وأوضح السايح خطط المفوضية لدعم جاهزيتها في حال تقرر الاتجاه إلى عملية انتخابية، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته المفوضية في مجال التسجيل الإلكتروني، والآليات التي ستتبعها من أجل توعية الشباب للمشاركة.

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