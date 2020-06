أكد المفتي المعزول الصادق الغرياني، الخميس، إن ما يفيد حكومة الوفاق غير المعتمدة في هذا الوقت هو تقوية علاقتها بالحليف التركي، على حد قوله.

وأضاف الغرياني، في تصريحات تلفزيونية، أن عليهم ألا يشغلوا أنفسهم باجتماعات مصر، ولا بالحديث عن المفاوضات التي تنشط لها الأمم المتحدة هذه الأيام حسب تعبيره.

