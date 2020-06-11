«المشري» لـ«السفير الألماني»: لا حوار مع «حفتر» ونقدر جهودكم الحيادية

قال وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، التقى السفير الألماني، أوليفر أوفتشا، اليوم الخميس، لمناقشة إمكانية استئناف الحوار السياسي من جديد.

وقال المشري أن المجلس الاستشاري موقفه ثابت بأنه لا حوار مع خليفة حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- واستعداد المجلس لاستئناف العملية السياسية وفق الثوابت والرؤى الموضوعة والمتفق عليها، وهي التئام مجلس النواب والدعوة لإجراء استفتاء على الدستور والذهاب لانتخابات عامة في البلاد، على حد زعمه.

ورحب خالد المشري، خلال اللقاء بجهود ألمانيا الإيجابية في حل الأزمة الليبية وتواصلها مع جميع الأطراف بحيادية، على حد قوله.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، أمس الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء الحديث حول «إعلان القاهرة» التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

وعبر القائد العام، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.