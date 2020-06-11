السفير الألماني لـ«معيتيق»: حريصون على تنفيذ «مخرجات برلين» لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، التقى الخميس، السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، على تعبيرها.

وذكرت وسائل الإعلام، أن السفير الألماني، أكد حرص بلاده على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بمساراته “العسكرية الأمنية، السياسية، الاقتصادية”، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وزعمت أن معيتيق أكد التزام حكومة الوفاق، بمخرجات مؤتمر برلين، من خلال الحوار مع شركاء حقيقيين يؤمنون بقيام الدولة المدنية وليس عسكرتها.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن السفير الألماني أعلن قرب استئناف عمل سفارة بلاده من طرابلس، والعمل على استمرار تطوير علاقات التعاون مع الوفاق في كل المجالات، على حد زعمهم.

واستقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة، الأربعاء الماضي، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر اوفتشا.

وتم خلال اللقاء الحديث حول «إعلان القاهرة» التي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق، كما أثنى أوليفر على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.

وعبر القائد العام، عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا، إضافة لتعبيره عن استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.