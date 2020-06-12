تفاصيل صادمة في خطاب معيتيق للسراج بشأن زيارته الأخيرة لروسيا

العنوان _طرابلس

تحصلت صحيفة العنوان على مستند خاص من داخل المجلس الرئاسي هو عبارة عن رسالة موجهة من النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق غلى فايز السراج يطلعه فيها على مستجدات زيارته إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي رفقة وزير الخارجية المفوض محمد سيالة .

وجاء في الرسالة ” بشأن زيارتنا لموسكو بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية ، التقينا بالسيد وزير الخارجية الروسي وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة، وناقشنا عدة نقاط مهمة التعاون الاقتصادي والعسكري مع دولة روسيا وقدمنا لهم عروض كثيرة فيما يخص التنقيب عن النفط ومشروع السكة الحديد كما تحدثنا عن تدخل شركة الفاغنر الخاصة في طرابلس “.

وأضاف معيتيق في رسالته أن ” رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم يكن مقنعاً لنا ، ماجعلنا نشكك في رغبته في إقامة علاقة جدية معنا،برفضه الاغتراف بالتدخل العسكري الروسي في ليبيا، واصفاً بعض كتائب قوات الوفاق بالمليشيات المتطرفة ومنوهاً بضرورة توقف التدخل العسكري التركي في ليبيا خاصة فيما يتعلق بإرسال المرتزقة السوريين “.

وجاء في الرسالة أن ” الخارجية الروسية أكدت على دور الجيش في محاربة الإرهاب و الدور المهم لقائده المشير خليفة حفتر في المرحلة المقبلة، قائلاً أنه تراجع لسرت والجفرة مستجيباً للرغبات الدولية، مؤكداً أن أي تدخل خارجي في ليبيا ستكون له روسيا بالمرصاد “.

واختتم معيتيق الرسالة بقوله مخاطباً السراج ” بخصوص لقاءك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد تم تأجيله حسب ما ابلغتنا الخارجية الروسية لأسباب لانعلمها “.