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«الخارجية الأمريكية»: بنود المبادرة المصرية لإنهاء النزاع في ليبيا «مفيدة»

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، إن العملية الأممية هي الإطار الأشمل لوقف النار في ليبيا.

‏‎وأشاد شينكر بالمبادرة المصرية بشأن ليبيا، مؤكدا أن بها “بنود مفيدة”، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن العراق جدد التزامه بحماية القوات الأمريكية وكل قوات الدول الأخرى.

‏وحول الدور الإيراني بالمنطقة، أوضح شينكر أن طهران “تعزز التقسيم المذهبي وهو ما يغذي التطرف والإرهاب”.

هذا وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدور التركي في ليبيا عليه علامات استفهام كبرى، لافتًا إلى أن أنقرة تختبئ وراء اتفاق مع حكومة الوفاق لتحقق مصالحها.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المبادرة المصرية هى الحل الوحيد الذى سينفذ فى النهاية بعد ادرك المغول فى مصراته ان نقل ارض المعركة الى مصراته وتدميرها سبجبرها على الاستسلام مع الخسائر الكبيرة لكلاب اردوغان حسب تسريبات خطاب باشاغا 120 قتيل و300 جريح رقم ضخم واستمرار قصف الرافال والميج 29 سيضاعف العدد وينشر الرعب فى مصراته مع اغراق اى فرقاطة

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