«الخارجية الأمريكية»: بنود المبادرة المصرية لإنهاء النزاع في ليبيا «مفيدة»

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، إن العملية الأممية هي الإطار الأشمل لوقف النار في ليبيا.

‏‎وأشاد شينكر بالمبادرة المصرية بشأن ليبيا، مؤكدا أن بها “بنود مفيدة”، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي سياق متصل، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أن العراق جدد التزامه بحماية القوات الأمريكية وكل قوات الدول الأخرى.

‏وحول الدور الإيراني بالمنطقة، أوضح شينكر أن طهران “تعزز التقسيم المذهبي وهو ما يغذي التطرف والإرهاب”.

هذا وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الدور التركي في ليبيا عليه علامات استفهام كبرى، لافتًا إلى أن أنقرة تختبئ وراء اتفاق مع حكومة الوفاق لتحقق مصالحها.