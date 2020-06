قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول

العربية حسام زكي إن تصريحاته بشأن حكومة

الوفاق غير المعتمدة اجتزئت، واخرجت عن سياقها

بألاعيب إعلامية معروفة بواسطة مؤيدي التدخل التركي في ليبيا.

وقال زكي فى تصريحات إعلامية أن الجامعة العربية لم تغير موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية، مضيفا أن موقف الجامعة العربية محكوم بقرارات الدول الأعضاء الرافضة للتدخل التركي واستقدام المرتزقة الإرهابيين للقتال في أرض ليبيا .

وأشار زكي إلى أن حكومة الوفاق جاءت بناء على اتفاق الصخيرات

الذى انتهي صلاحيته، مشيرًا إلى أن الوفاق موجودة إلى الآن لحين التوافق على

مؤسسات آخرى، إلا أن مسألة التوافق على مؤسسات أخرى لم تتم نتيجة الصراع الدائر في

ليبيا.

وأكد زكي أن تركيا تختبئ وراء اتفاق مع حكومة الوفاق

غير المعتمدة لتحقيق مصالح اقتصادية

وسياسية وعسكرية في ليبيا، وأن الدور التركي في ليبيا عليه علامات استفهام كبرى

وهناك انتقاد عربي واسع للتدخل التركي في ليبيا.

The post حسام زكي: موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركي في ليبيا لم يتغير appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24