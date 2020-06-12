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حكومة الوفاق إلى زوال..عقيد من مصراتة: تركيا أخذت الضوء الأخضر لتوحيد التراب الليبي وإرجاع السيادة الليبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال العقيد – منتحل الصفة –  في قوات الوفاق من مدينة مصراتة فرج اخليل إن من أسماه بـ”الحليف التركي” أخذ الضوء الأخضر كاملا لتوحيد التراب الليبي وإرجاع السيادة الليبية كاملة على أراضيها وممتلكاتها.

وأضاف اخليل عبر حسابه على “فيسبوك” أن الملف دوليا حسم بشكل ممتاز لصالح الشعب الليبي ولا نقول لصالح حكومة الوفاق لأنها إلى الزوال.

وتابع الضابط :”توجد معلومات سرية نتكتم عليها، ولكن نستطيع أن نقول أن سرت سترجع كاملة بأيام فقط المعلوم كيف وصل للمكان”.

ويقول اخليل :”بالنسبة لشوية الرعوية والمداخلة وغيرهم من يقفلون آبار وحقول النفط ويلقون بيان من أمامه وسعوا بالكم فقط الدوس جاي علي أرقابكم من جيران المنطقة أو غيرها، الحقول والموانىء والنهر والحدود في المستقبل القريب تحلموا تشوفوها او تمشوا جنبها”.

وذكر أيضًا :”بعد أن فقد المجتمع الدولي الأمل بفرنسا وإيطاليا لتوحيد ليبيا وتقارب وجهات النظر الحليف التركي أخدذ معسكرات من غرب البلاد ووسط طرابلس وسيأخد شرقها لتدريب الكوادر الليبية على كافة الأسلحة وتكوين جيش ليبي قوي قادر على حماية حدوده”.

ويواصل اخليل في منشوره :”الحليف التركي أنهى بشكل لا رجعة فيه أطماع دول إقليمية وخليجية وأوروبية، وحاليا شركات تركية متواجدة في مطار طرابلس العالمي وبدأوا فعلا بتنفيذ صيانته بالشكل المطلوب وباقي المشاريع لن تتوقف حتى تنهض ليبيا”.

وتابع الضابط من مدينة مصراتة :”وبالنسبة لأحلام المليشيات الصعاليك اللي داخل طرابلس أستطيع أن أقول لكم اليوم حلمكم انتهى للأبد، الدولة ستقوم ومن سرق الأموال عليه أن يغادر ومن كان يبيع في “السفنز” يرجع لمهنته

الرجال الحقيقين والجيش الحقيقي متواجد في سرت حاليا أما أشباه الرجال متواجدين بطرابلس”.

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  • متخلف عقليا وكل خزعبلاته السابقة طلعت اوهام فالمبادرة المصرية سيتم تنفيذها بالقوة لان البديل قاسى على المليشيات عندما يتم تحرير مصراته وراينا بادلة قطعية الخطابات المسربة من معتيق وباشاغا عن خسائر ضخمة من المصاريت ووجود طائرات الرافال والميج 29 الروسية و تغير موقف ايطاليا بل والامريكى دعا اردوغان ليتصرف مثل الاطفال بادانة موظف فى القنصلية الامريكية وهو يعرف جيدا ان تغريدة من ترامب سيفرج عنه بالاجبار

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  • الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان وفرحوا فى البداية قبل ان يتم سحقهم وتدمير مدنهم وهو مانراه فى ليبيا الان حيث تم نقل المعركة الى مصراته ليستخدم الجيش الوطنى كامل قوته مع الطيران الروسى والفرنسى المتطور الذى سيحول مصراته الى دمار مثل حلب ووقتها سيفرض عليهم الاستسلام فاردوغان هزم فى كل مكان امام الروس فهو اضعف من ان يواجه الروس والاشقاء العرب حيث يواجه طائرات اربع اضعاف طائرات المعتوه من عدة دول وقوة بحرية وبرية لاقبل لها وهو فى مأزق فالانسحاب او الهزيمة تعنى سقوطه فى تركيا وسجنه والغريب ان من يملك انقاذه هو السيسى حتى لو طلب منه تسليم كلاب الاخوان والانسحاب من ليبيا وهو ترسيم الحدود البحرية مع مصر قبل ان توقع مصر مع اليونان بعد اسبوع ويخرج من المولد بلا حمص فلا يمكن ان يسمح الكبار بتواجد هذا الصعلوك عند منابع النفط الليبى اذا كانت امريكا لم تسمح له حتى ببرميل نفط واحد فى ديرالزور بسوريا القريب من الحدود التركية حتى بعد ان انسحب الامربكان من قواعدهم فى شرق الفرات تركوها للروس وليس للاتراك ليسكتوا على سرقتهم لنفط سوريا !!!

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  • :”بعد أن فقد المجتمع الدولي الأمل بفرنسا وإيطاليا لتوحيد ليبيا وتقارب وجهات النظر الحليف التركي أخذ` واحتل معسكرات من غرب البلاد ووسط طرابلس وسيأخد ويحتل شرقها لتدريب المرتزقة الليبيين والتوانسة وشباب الاخوان في بلاد العرب كما قال اردوغان اول امس على كافة الأسلحة وتكوين فيالق قادرة على تدمير مصر والامة العربية ————–شكرا اسرائيل”

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